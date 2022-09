Als Emanuel Scialo die Migros in der Mall of Switzerland in Ebikon LU verlassen will, halten ihn zwei Aufsichtspersonen auf und kontrollieren seine Einkäufe. Scialo hat sich sein Mittagessen besorgt, darunter ein Wienerli im Teig für Fr. 2.40.



Bei der Kontrolle wird klar: Das Wienerli fehlt auf dem Kassenbon, Scialo muss nachzahlen. «Ich habe das Symbol auf dem Bildschirm angewählt. Warum das Wienerli nicht registriert wurde, kann ich mir nicht erklären», sagt er. Die Ladenaufsicht habe ihm gesagt, so etwas könne schon mal vorkommen. Damit sei die Sache für ihn abgeschlossen gewesen.