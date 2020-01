Im letzten Mai dann die Überraschung: Auf der Monatsrechnung waren erneut 375.40 Franken für Anrufe an eine Sexhotline aufgeführt. Schenk, der nie eine Bestätigung für seine Sperrung erhalten hatte, wandte sich erneut per eingeschriebenen Brief an UPC. Und bezahlte den unbestrittenen Teil der Rechnung fristgerecht. Auch diesen Brief beantwortete UPC nie, Schenk erhielt auch keine Mahnung. Die beanstandeten Kosten wurden einfach jedes Mal auf die nächste Rechnung übertragen.