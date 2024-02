So wie ihr ist es in den vergangenen Tagen zahlreichen Rentnerinnen und Rentnern gegangen. Der «Appell» ging an verstorbene Ehepartner, Nachbarinnen oder Bekannte. Betroffene wandten sich verärgert an die Redaktionen, etwa auch an den «Tages-Anzeiger», um ihren Unmut kundzutun. Viele fragten sich: Wie kommt so was?