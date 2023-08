Vor zwei Jahren rief das KF zu einem doppelten Nein zu den Agrarinitiativen auf, die den Landwirtschaftsbetrieben höhere Kosten hätten aufbürden können. Mitte 2022 setzte sich das KF gegen die Massentierhaltungsinitiative ein. Deren Annahme hätte die Unternehmen dazu gezwungen, mehr in das Tierwohl zu investieren. Das KF begründet die Abstimmungsempfehlung mit einer «liberalen Konsumentenpolitik», wie es auf seiner Website heisst. Die Haltung lässt sich so zusammenfassen: Je weniger der Staat in den Markt eingreift, desto besser für die Konsumentinnen.