Der Grund findet sich in der Dessertkarte. Dort steht klein geschrieben: «2. Löffel 2.50 CHF». Für Beobachter-Konsumexpertin Nicole Müller ist der Fall klar: «Wenn in der Karte steht, dass der zweite Löffel etwas kostet, gibt es zwar eine vertragliche Grundlage für die Kosten.» Der Gast kann aber argumentieren, dass er diese nicht gesehen habe und darum nicht zahlen muss. Abgesehen vom Juristischen, sei die Praxis ganz bestimmt nicht kundenfreundlich, so Müller.