Mein Fitnessvertrag verlängert sich nach einem Jahr automatisch. Ist das zulässig?

Ja. Solche Verlängerungsklauseln gibt es oft. Sie sind zwar nicht kundenfreundlich, aber eben gültig, sobald man sie unterschrieben hat. Das gilt auch, wenn die Klausel lediglich im Kleingedruckten steht. Man kann sich vorsehen, indem man den Kündigungstermin in der Agenda einträgt. Man kann aber auch jederzeit per Einschreiben auf den nächstmöglichen Termin kündigen, um ihn nicht zu verpassen.