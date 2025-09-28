Auf der anderen Seite lauern datenhungrige Firmen. Die gespeicherten Informationen auf der E-ID sind Gold wert: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Heimatort, Geburtsort, Nationalität, Gesichtsbild, AHV-Nummer. Wenn ein Anbieter zum Beispiel genau weiss, wie alt jemand ist, woher er genau kommt und wie er aussieht, kann er seine Angebote entsprechend anpassen.