Immerhin: CoffeeB ist viel umweltfreundlicher als herkömmliche Kapselsysteme, weil mit dem Migros-System kein Abfall anfällt wie bei anderen Anbietern. «Jedes Jahr landen 60 Milliarden Plastik- oder Alukapseln im Müll», betont die Migros auf dem Werbeflyer. CoffeeB-Kugeln könnten zu 100 Prozent kompostiert werden und taugten als natürlicher Dünger in der Blumenerde. Die Kugeln sollen also das können, was herkömmlicher Kaffeesatz schon lange kann.