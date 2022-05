Es sind nicht nur Hinterhofläden, in denen sich Jugendliche Alkohol beschaffen. Zu 100 Prozent liefern auch die Online-Shops von Migros, Globus und diversen Essenslieferdiensten. Zwar lässt die Migros im Juni über den Alkoholverkauf in ihren Geschäften abstimmen, im Internet läuft das Geschäft aber längst. Bier, Wein und Schnaps lassen sich auf migros.ch und im Grossraum Zürich auf heymigrolino.ch bestellen. Migros.ch akzeptiert die simple Eingabe, über 18 zu sein, um eine Lieferung auszulösen. Die Folge: Alle elf Kaufversuche durch Minderjährige waren erfolgreich.



Es war ein gross angelegter Test, der den Online-Handel mit Alkohol nachhaltig verändern dürfte. Zwischen Mitte Februar und Anfang April deckten sich 25 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 im Internet mit Alkohol ein. 149-mal bestellten sie im Auftrag des Blauen Kreuzes Bier, Wein oder Spirituosen. Diese Getränke dürfen laut Gesetz nicht an Jugendliche verkauft werden.