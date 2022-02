Milchbauern profitieren

Verdient Emmi an einem Becher Milchkaffee in der Schweiz mehr als im Ausland? Das will man «aus Wettbewerbsgründen» nicht sagen. Migros und Coop schreiben, sie hätten leider die Preisaufschläge an die Kunden weitergeben müssen. Die Migros weist aber darauf hin, dass der Einkauf in der Schweiz in den letzten 25 Jahren um fast 30 Prozent günstiger geworden sei.