Vor einem Jahr publizierte Meierhans die Preise von 23 Generika. Zwei Beispiele: Für 98 Tabletten des Antidepressivums Venlafaxin zahlt man in Dänemark umgerechnet 9,68 Franken, in der Schweiz 92,75 Franken, also 857 Prozent mehr. 100 Tabletten des Schmerzmittels Ibuprofen (600 Milligramm) kosten in Schweden 5.58 Franken, in der Schweiz mehr als das Fünffache: 28,75 Franken.