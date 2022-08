Die Verbindung von Bahn und Protestjugend war aber keine Selbstverständlichkeit. Den Sound der Gegenkultur der 60er lieferten röhrende Motoren, ihre Rebellion roch nach Benzin. Steppenwolf, die Kultband aus Kalifornien, sang: «Schalt die Maschine an, fahr raus auf den Highway, such das Abenteuer in allem, was deinen Weg kreuzt. Born to be wi-i-ild.» In Europa aber fuhr die Jugend von da an mit der Bahn.