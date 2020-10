Es gab dort in den letzten 14 Tagen mehr als 60 Neuinfektionen pro 100’000 Personen.

Es gibt Hinweise auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko, aber die verfügbaren Informationen aus dem betreffenden Staat oder Gebiet erlauben keine verlässliche Einschätzung der Risikolage.

Es sind in den letzten Wochen wiederholt infizierte Personen in die Schweiz eingereist, die sich im betreffenden Staat oder Gebiet aufgehalten haben.



Was bedeutet Quarantänepflicht genau?

Zu Hause bleiben. Konkret: Man muss sich unmittelbar nach der Einreise in die Schweiz auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft – etwa in eine Ferienwohnung oder ein Hotel – begeben. Während der zehntägigen Quarantäne muss man sich ständig dort aufhalten.