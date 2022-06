Ein paar Monate ists her, da las man überall, dass nichts mehr so sein würde wie vorher: Waldspaziergang statt Last-Minute-Flug, Freundlichkeit statt Hektik, Delfine in Venedig. Und jetzt das! Nach zwei Jahren Rückeroberung durch die Natur holt der Mensch zum kollektiven Gegenschlag aus. Die Vorhut bilden die Kreuzfahrtschiffe, die nun wieder zahlreich in See stechen. «Kreuzfahrt-Reedereien erleben Buchungsboom» titelt das deutsche «Handelsblatt». Mehrere Anbieter frohlocken darin mit Zahlen, die sogar jene von vor der Pandemie toppen. Es scheint da einen gewissen Nachholbedarf zu geben.