Der Satz hat leider nichts an Aktualität verloren. Der Veloboom hat mittlerweile ungeahnte Ausmasse erreicht – und die SBB reagieren zunehmend kopf- und hilflos auf das offensichtliche und stetig wachsende Kundenbedürfnis.



Neustes Beispiel: die Reservationspflicht für Velos an Wochenenden in den Fernverkehrszügen. Was die Medienstelle letzten November als «kundenfreundlicheres Angebot» zu verkaufen versuchte, ist das pure Gegenteil: eine Zumutung.