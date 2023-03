Welche Fälle beschäftigen Sie ganz persönlich besonders?

Wenn Leute bleibende Schäden erleiden oder ungerechte Behandlung erfahren haben, geht mir das immer nahe. So sind es denn auch diese Fälle, die mich hartnäckig und auch unerbittlich machen. Umso mehr freut es mich dann, wenn ich eine Lösung herbeiführen kann.



Gibt es ein Beispiel für einen solchen Fall?

Ich erinnere mich an einen Fall, in dem aus meiner Sicht Rassismus eine Rolle spielte. Es ging um eine dunkelhäutige Frau, die mit ihrer Tochter nach Afrika reiste. Die Mutter hatte Übergepäck, und das Bezahlprozedere dauerte so lange, dass sie in Genf den Abflug verpasste. Die Airline buchte sie und ihre Tochter auf den nächsten Tag um, jedoch musste die Mutter das Ticket für die Tochter selber zahlen und wollte dafür das Geld zurück. Die Fluggesellschaft stellte sich quer. Mit sehr viel Arbeit ist es mir schliesslich gelungen, für die Antragstellerin den vollen Betrag erstattet zu bekommen.