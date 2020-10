Doch was, wenn die Reisebüros das Geld nicht an ihre Kundinnen und Kunden weiterleiten? Aufgrund des Rechtsstillstands bis Ende Jahr könnten sie bis dann nicht betrieben werden, die Kunden müssen abwarten. Das werde nicht nötig sein, sagt Walter Kunz, Geschäftsführer des Reise-Verbands. «Die grossen Veranstalter wie Tui, Hotelplan und Kuoni DER Touristik haben ihre Kunden bereits entschädigt. Ich gehe davon aus, dass die kleinen und mittelgrossen Reisebüros das Geld an die Kunden weitergeben, sobald es eingetroffen ist.»