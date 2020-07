Der Bund hat seine Corona-bedingte Reisewarnung für folgende Länder aufgehoben: alle EU-Staaten, Island, Norwegen und Grossbritannien. Von Reisen in andere Länder rät der Bund weiterhin ab. Das bedeutet: Wenn jemand trotzdem in solche Länder reist, übernehmen Reiseversicherungen Reiseversicherung Wer zahlt die Annullierungskosten? in der Regel keine Kosten für Annullationen oder Notfall-Rückreisen. Wer also jetzt eine Reise in die serbische Partymetropole Belgrad antritt, ist in der Regel nicht versichert.