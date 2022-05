Der richtige Zeitpunkt: Bald buchen oder ausserhalb der Schulferien

Für Frühbucher-Schnäppchen ist es schon zu spät. Die Kapazitäten in der Reisebranche sind noch längst nicht überall wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau hochgefahren, deshalb können beliebte Destinationen bald ausgebucht sein.



Wer auf Nummer sicher gehen will, um am gewünschten Datum ans gewünschte Ziel reisen zu können, sollte bald buchen. Wer zeitlich flexibler ist oder wer sich vorstellen kann, auch einen weniger beliebten Ferienort zu entdecken, kann auch dieses Jahr auf Last-Minute-Angebote spekulieren – eine Garantie, dass man auch wirklich in den Urlaub fahren kann, gibts dann aber halt nicht.



→ Sparen lässt sich am ehesten, wenn man ausserhalb der Schulferien reist, also bereits in der zweiten Junihälfte oder erst nach Mitte August.