Es stellte sich heraus, dass der Jet ab Istanbul erst 24 Stunden später abheben sollte. Doch damit nicht genug: Nach der Ankunft um 1.20 Uhr in Luxor wäre kein Bus für die rund vierstündige Weiterfahrt nach Hurghada bereitgestanden. Aus den sechs Nächten am Reiseziel wären so vier geworden. Und am Ende sogar nur dreieinhalb, denn der Rückflug ab Luxor war für den 28. Oktober um 3.45 Uhr geplant. Noch eine Übernachtung weniger im «Fun City».