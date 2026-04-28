Die Idee von Solarstrom ist bestechend: Die Natur schafft, der Mensch spart. Das geht sogar auf dem Balkon einer Mietwohnung. Und der Frühling gibt den Startschuss. Allerdings lohnt es sich, vor dem Kauf einige Fragen zu klären, damit die Auslage nicht umsonst war. Der Beobachter sagt, wie es geht.
Ist mein Balkon genügend besonnt?
Ohne Sonneneinstrahlung bringt die beste Anlage nichts. Die Sonne sollte möglichst lange im rechten Winkel auf die Panels scheinen. Am besten sind Balkone mit Südausrichtung.
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