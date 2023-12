Anfang Februar 2023 ist es in San Bernardino auf 1600 Metern über Meer grau, kalt und leer. Die Fassaden mancher Häuser bröckeln, kaum ein Mensch ist in den Gassen des kleinen Orts im obersten Teil des Misox unterwegs. Das Skigebiet Alp de Confin steht seit elf Jahren still, 40 Kilometer unberührte Pisten liegen da. Ein Lost Place. Nur am Hang gegenüber, bei Pian Cales, laufen die vier Skilifte.