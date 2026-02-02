Beobachter-Leserin Marguerite Müller ärgert sich über die Tierschutzstiftung Vier Pfoten. Sie hat ein Schreiben erhalten mit einem Spendenaufruf. Für 30 Franken kann man heimatlose Hunde gegen Tollwut impfen lassen. Mit 50 Franken unterstützt man die Kastration von Streunern und dämmt die Überpopulation ein, heisst es. Beigelegt ist ein Paar Winterhandschuhe als Geschenk.