Sollte man jüngeren Kindern eher Nagetiere schenken oder doch grad eher eine Katze oder einen Hund?

In erster Linie soll man sich bewusst sein, was man seinen Kindern vermitteln will. Ein Tier als Geschenk vermittelt, dass Lebewesen Dinge sind, die man sich schenkt und die dann – wenn sie verleidet sind – auch wieder weg können. Um genau das zu vermeiden, finde ich es wichtig, dass sich die ganze Familie Teil des Anschaffungsprozesses ist. Alle Parteien müssen einverstanden sein und sich der Aufgaben und Veränderungen durch ein Tier im Haushalt bewusst sein. Dabei soll sich die Familie intensiv damit auseinandersetzen, was für ein Tier sie will, warum, wo sie es suchen wollen und wie sie sich auf den Einzug vorbereiten. Auch über die Lebensumstände sollte die Familie genau informiert sein. Entscheidet man sich für ein Nagetier ist es wichtig zu wissen, wie eine Gehegeinrichtung aussieht und wie die Haltungsvorgaben sind. Wir lernen über Gehegeinrichtung und Haltungsvorgaben, verteilen Ämtli und sind uns bewusst, dass ein Katzenklo riecht oder grosse Meerschweinchenlandschaft das Bild der schönen Einrichtung stören können. Zusätzlich ganz wichtig: Kinder sollen nicht immer Zugang zum Tier haben. Alle Tiere brauchen einen Rückzugsort.