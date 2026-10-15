In der Schweiz eine Wohnung zu finden, erfordert starke Nerven. Oft verschwinden Inserate wenige Minuten nach ihrer Veröffentlichung, wie der Beobachter schon berichtete. Schnelligkeit ist entscheidend.
Das wissen auch Plattformen wie Homegate.ch oder Immoscout24.ch. Sie verlangen von Wohnungssuchenden Geld dafür, dass sie sofort Kontakt zu Anbietern aufnehmen können. Ohne Bezahlung bleibt nur das Warten – bis zu 14 Tage. Die kostenpflichtigen Angebote heissen «Mieterplus» oder «Priority». Wer online eine Wohnung sucht, kommt fast nicht darum herum. Denn die grössten Plattformen gehören alle einer einzigen Firma: der Swiss Marketplace Group (SMG). Sie dominiert mit einem geschätzten Marktanteil von über 75 Prozent den Online-Wohnungsmarkt.