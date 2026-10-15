Das wissen auch Plattformen wie Homegate.ch oder Immoscout24.ch. Sie verlangen von Wohnungssuchenden Geld dafür, dass sie sofort Kontakt zu Anbietern aufnehmen können. Ohne Bezahlung bleibt nur das Warten – bis zu 14 Tage. Die kostenpflichtigen Angebote heissen «Mieterplus» oder «Priority». Wer online eine Wohnung sucht, kommt fast nicht darum herum. Denn die grössten Plattformen gehören alle einer einzigen Firma: der Swiss Marketplace Group (SMG). Sie dominiert mit einem geschätzten Marktanteil von über 75 Prozent den Online-Wohnungsmarkt.