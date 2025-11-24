Kritik seit der Einführung

Das 3-Monats-Abo kostet Fr. 39.95 pro Monat, insgesamt knapp Fr. 120.–. Zum Service gehört ein kostenloser Betreibungsregisterauszug. Schon bei der Einführung gab es Kritik an der Mindestlaufzeit und daran, dass laut «K-Tipp» kaum bezahlbare Wohnungen zu finden waren. Trotzdem hat sich das Modell gehalten und dürfte sich für die Betreiber – die Swiss Marketplace Group (SMG), an der auch Ringier beteiligt ist, zu der auch der Beobachter gehört – lohnen: Homegate und Immoscout 24 dominieren den Markt mit rund 75 Prozent Anteil.