Zur Person

Christian Brenner ist Geschäftsführer von Philoro Schweiz, einem inhabergeführten Familienunternehmen der Philoro Holding aus Wien. Zuvor hatte er zwischen 2011 und 2019 als Geschäftsführer der Philoro Edelmetalle GmbH in Deutschland fungiert. Brenner studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften und ist Gastdozent an der Universität St. Gallen (HSG).

Am 21. Oktober 2025 stellten er und HSG-Professor Sven Reinecke die Edelmetallstudie 2025 vor. Es handelt sich um eine repräsentative Befragung von Schweizerinnen und Schweizer zu ihrer Einstellung gegenüber Edelmetallen wie Gold und Silber.