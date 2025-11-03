Die Stiftung SOS Beobachter unterstützt seit über 40 Jahren armutsbetroffene Menschen in der Schweiz. Die Hilfe erfolgt rasch und unbürokratisch.

Es wird bei jeder einzelnen Spende sichergestellt, dass das Geld am richtigen Ort ankommt. Und dass die Spende eine Notlage nachhaltig löst oder lindert.

Sie möchten für SOS Beobachter spenden? Oder benötigen selbst Unterstützung? Hier lesen Sie mehr.