Schweizer Krankenkassen müssen eine Liquiditätsquote von 100 Prozent haben – so steht es im Gesetz. Dieser Wert bestimmt, wie zahlungsfähig sie sein müssen.



Das Ziel ist, dass eine Kasse alle Versicherungsleistungen erbringen und ihren Betrieb aufrechterhalten kann – auch wenn sie in einem Jahr besonders viel an die Versicherten zahlen muss.