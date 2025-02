Die AHV liegt also irgendwo dazwischen, und das ist auch richtig so. Denn sie darf gar nicht Risiken eingehen, wie das ein privater Anleger oder eine private Investorin tun können. Sie ist an gesetzliche Auflagen gebunden. Die 7,33 Prozent sind so betrachtet weder schlecht noch berauschend. Aber vor allem: Diese Rendite löst die langfristigen Finanzprobleme der AHV nicht. Sie reicht wie erwähnt gerade mal für ein paar Wochen.