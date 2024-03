Was können Lehrpersonen und Schulen besser machen?

In den letzten 10 bis 20 Jahren hat sich das Wissen über Prävention enorm verbessert. Das muss man jetzt anwenden. Bei Sucht Schweiz haben wir den Auftrag vom Bundesamt für Gesundheit, genauer anzuschauen, was momentan in den Schulen angeboten wird. Diese Untersuchung läuft noch. Trotzdem lässt sich bereits sagen, dass immer noch viel gemacht wird, wo wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit fehlen oder wo der positive Effekt auf das Konsumverhalten nicht nachgewiesen werden konnte. Für Schulen ist es nicht einfach, aus den vielen Angeboten auszuwählen und zu wissen, worauf sie achten sollen. Deshalb werden wir ab diesem Jahr neu eine spezifische Weiterbildung dazu anbieten, etwa für Schuldirektionen oder Entscheidungsträgerinnen auf kantonaler Ebene.