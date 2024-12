Bei den Frauen der Kubotan, bei jungen Männern das Klappmesser?

Der Kubotan wird hauptsächlich über das Internet verkauft, die Vermarktung richtet sich dort an junge Menschen und Frauen. Der Schluss, gerade diese jungen Menschen hätten ihn nun am Schlüsselbund hängen, liegt daher nahe. So schreibt etwa «Watson» in einem aktuellen Artikel: «Junge Männer haben vermehrt Klappmesser im Hosensack. Bei jungen Frauen baumelt öfter einer dieser metallenen Stifte am Schlüsselbund.»