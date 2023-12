Die meisten Rezepte konnte ich auf meinen Recherchereisen sammeln, und sie erinnern mich an die Menschen, von denen ich die Weisheiten lernte. Ein älterer Restaurantbesitzer in Istanbul erzählte mir vom kurdischen Brauch, einen Esslöffel Olivenöl gegen Halsschmerzen zu trinken. In London brachte mir ein Wirt bei, dass ein halbes Glas gekochter Whisky (am besten auf ex) jedes Virus abtöte. Und in New York erklärte mir mein Tätowierer, dass ein Esslöffel Honig mit Zimt in heissem Wasser nicht nur einen Kater, sondern auch eine Grippe vertreibe.