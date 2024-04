Das gilt auch für all die Leute, die mit dem Darwin Award ausgezeichnet werden. Das ist ein Spottpreis für Verblichene, die dumm zu Tode kamen. «Darwin-Preisträger eliminieren sich selbst auf ausserordentlich idiotische Weise und verbessern so die Chancen unserer Spezies auf ein langfristiges Überleben», so das Motto der Ehrung, 1994 von US-Biologiestudierenden ins Leben gerufen.