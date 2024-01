Der See gehört allen

Und es gibt auch juristische Schritte; im Jahr 2009 gegen Michael Schumacher am Genfersee, aktuell gegen Roger Federer in Rapperswil. Ausgang? Ungewiss. Denn das Bundesgericht ist der Ansicht, dass nur Nachbarinnen und Nachbarn ein Bauprojekt am Ufer anfechten können. Dabei wird vergessen, dass der See ein Gemeingut ist und in diesem Sinne die gesamte Bevölkerung Nachbar der betroffenen Parzelle ist. Jede und jeder sollte also beschwerdeberechtigt sein.