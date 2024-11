Nur weil in Ghana Bäume gepflanzt werden, kompensiert das noch lange nicht die gerodeten Bäume in Brasilien. Nur weil meine Tochter ihren Znacht aufisst, hilft das den «hungernden Kindern in Afrika» kein Stück. Und als Komiker weiss ich, dass ein halber Witz nicht halb lustig ist, sondern gar nicht.