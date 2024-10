Der Bub erlitt schwere Bissverletzungen an den Armen, das Mädchen wurde an einem Arm und an einem Bein verletzt, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Mehrere Erwachsene eilten zur Hilfe. Zwei Frauen im Alter von 40 und 33 Jahren wurden dabei ebenfalls vom Hund attackiert und erlitten Verletzungen. Alle vier Personen mussten ins Spital gebracht werden.