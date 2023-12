Als ich einmal mehr meinen Blick auf das Vergangene richtete, statt meine Freude an Neuem zu geniessen, gab mir eine Psychologin einen Rat: Berühmte letzte Worte zu lesen, könne mir helfen, herauszufinden, was genau mich an Abschieden so schwermütig machte. Also durchforstete ich Foren und Literatur und notierte mir die folgenden, wegweisenden letzten Worte.