Was aus heutiger Sicht schockierend wirkt, war in den 1970er-Jahren kein Thema. «Wir konnten als Spielerinnen in der obersten Liga froh sein, wenn wir die Ausrüstung umsonst erhielten und nicht noch draufzahlen mussten», erinnert sich Bürge. In der finanziellen Geringschätzung zeigte sich, welchen Stellenwert der Frauenfussball damals hatte. «Wir wurden nicht ernst genommen», sagt sie. Und trotzdem habe sie mit Freude und Leidenschaft gespielt – und sehr gern.