Die Kategorie Geschlecht ist durchlässiger geworden in den letzten Jahren, längst nicht mehr nur in Mode, Film und Musik, sondern auch im Gesetz. Zwar kann man in der Schweiz offiziell nur entweder Frau oder Mann sein. Ein drittes amtliches Geschlecht, wie es Nemo nach dem Sieg gefordert hat, gibt es nach wie vor nicht. Seit 2022 braucht es aber nur noch eine Erklärung vor dem Zivilstandsamt, um das Geschlecht von Mann zu Frau oder umgekehrt anzupassen. Vorher hatte ein Gericht darüber zu entscheiden, ob eine Person dafür Frau oder Manns genug war. Es hat den Anschein, als seien Transmenschen in der Gesellschaft angekommen.