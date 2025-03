«Hend ers pressant?», ruft Gisella Nünlist hinter der Theke hervor. Sie müsse noch den Geschirrspüler ausräumen. Das Restaurant Balmhorn in Mitholz BE folgt seinem eigenen Rhythmus: Geschäftigkeit in der Küche, gemächliche Ruhe im Säli – zumindest nach dem Mittag. Einige Gäste kurbeln die Verdauung mit Apfelschnaps an, einer schlurft an den Stammtisch. Dort serviert ihm die Wirtin ungefragt ein warmes Menü.