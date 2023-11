Göffel, Glamping und Workation

Ausserdem reisen wir in die Berge zum Glamping (glamouröses Camping), wo selbst für Eichhörnchen ein Dresscode gilt. Arbeiten müssen wir trotzdem, darum sind wir in der Workation (work & vacation). Während dort beim Brunch ein fruitastic Saft die Kehle runterrinnt und wir mit dem Göffel (Gabel & Löffel) in unserem cremesationellen Müesli herumstochern, versaut der in den Alpen entertainende Sänger, der Alpentainer, die Bergstille. Obwohl wir ihn im Alltag mögen, nervt er hier oben – ein Frenemy (friend & enemy).