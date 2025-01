Viagogo stand in der Vergangenheit wiederholt in der Kritik. Wie der Beobachter berichtete, kommen auf der Plattform sogenannte Dark Patterns zum Einsatz. Also manipulative Verkaufstechniken, die Konsumenten dazu bringen sollen, die meist überteuerten Tickets zu kaufen. Auch unter den ESC-Tickets stehen Hinweise wie «letzte Tickets» oder dass die Veranstaltung in Kürze ausverkauft sein werde. Wer das Angebot anklickt, hat nur 10 Minuten Zeit, den Kauf abzuschliessen.