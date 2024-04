Meinungsäusserungsfreiheit, Pressefreiheit, Quellenschutz

Es gibt viele Urteile des EGMR zur Medienfreiheit, zahlreiche Medienschaffende klagten bis nach Strassburg. Zum Beispiel eine Journalistin, die in der «Basler Zeitung» über einen Cannabis-Dealer berichtet hatte und von der Staatsanwaltschaft dazu aufgefordert worden war, Informationen über ihn preiszugeben. Sie verweigerte die Aussage, der Gerichtshof in Strassburg gab ihr am Schluss recht.