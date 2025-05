Alles begann am 13. Mai 2024. Hasko Draganovic sitzt auf dem Beifahrersitz seines Autos und schläft. Am Steuer ist seine Mutter. Plötzlich touchiert sie mit dem Auto eine Lärmschutzwand. Mitten auf der A2. Sie rollen in eine SOS-Nische, atmen durch. Beide sind zum Glück unverletzt. Mutter und Sohn tauschen in der Nische die Plätze, und Draganovic fährt zur nächsten Autobahnraststätte. Er ruft die Versicherung an und dann die Luzerner Polizei. Dort gibt er aber an, einen Selbstunfall verursacht zu haben.