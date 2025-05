Schludrige Strafbefehle können jeden und jede treffen. Pro Jahr werden in der Schweiz an die 100’000 Strafbefehle ausgesprochen, es wird im Schnitt also jede neunzigste Person mindestens einmal bestraft. In mehr als 90 Prozent aller Vergehen und Verbrechen entscheidet nicht ein Gericht, sondern ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin. Also jemand, der den Fall selbst untersucht hat und daher nicht ganz unabhängig ist.