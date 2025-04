Pmeda wurde schon seit Jahren kritisiert

Allerdings stand Pmeda zu diesem Zeitpunkt schon jahrelang in der Kritik. Das Bundesamt für Sozialversicherungen kündigte der Gutachterfirma die Zusammenarbeit, weil die Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung gravierende Fehler festgestellt hatte. Und: Kurz vor dem IV-Bescheid in Sachen Nikolic hatte das Bundesgericht sogar entschieden, dass sich Betroffene, die durch Pmeda begutachtet worden waren und in der Folge einen ablehnenden IV-Bescheid erhalten hatten, neu begutachten lassen können.