Eigentlich weiss man das in Bundesbern. Vor elf Jahren sagte eine Mehrheit des Parlaments und der Bundesrat: Diese Gesetzeslücke müssen wir schliessen. Seither wird das aber immer wieder vertagt – zuerst wollte man die Sammelklage im Finanzdienstleistungsgesetz unterbringen, dann in der Revision der Zivilprozessordnung. Immer flog der kollektive Rechtsschutz raus, wenn es zu kontrovers wurde. Die Gegner argumentieren, dass mit Sammelklagen Missbrauch betrieben werden könnte, und warnen vor hohen Kosten für den Wirtschaftsstandort und vor Klagewellen wie in den USA.