Das ist kein Wunder. In der Schweiz gibt es keine Möglichkeit zur Sammelklage, kein Instrument für den kollektiven Rechtsschutz. Das zeigte sich beispielhaft nach dem sogenannten Dieselskandal. Der deutsche Autohersteller VW hatte damals zugegeben, bei einigen Dieselmotoren zwischen 2009 und 2014 eine Software eingebaut zu haben, um die Messung des Schadstoffausstosses zu manipulieren. In Deutschland, Österreich und in anderen Ländern wurden VW-Besitzer daraufhin entschädigt. Die Schweizer Betroffenen gingen leer aus. Gleiche Motoren, unterschiedliches Rechtssystem.