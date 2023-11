Der Abbruch des Sondersettings für Brian Keller führte in eine Spirale der Eskalation. Sie begann sich aber schon vorher zu drehen. Bereits als Zwölfjähriger kam er – «mangels Alternativen» – in ein Erwachsenengefängnis. Acht Monate verbrachte er dort in Einzelhaft. Das heisst: 23 Stunden allein in der Zelle, eine Stunde Hofgang. Mit 15 Jahren wurde er in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich 13 Tage lang ans Bett fixiert. Nach dem TV-Dok-Film wurde er – «zu seinem eigenen Schutz» – vorübergehend inhaftiert. Zu Unrecht, wie das Bundesgericht später feststellte.